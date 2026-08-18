Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) com dezenas de porções de drogas, no início da madrugada desta terça-feira (18), em Bauru, após tentar fugir por uma área de mata no Parque das Nações. Em uma residência próxima, os policiais militares prenderam um segundo suspeito com mais entorpecentes.

Segundo o registro policial, equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores em patrulhamento pela rua Luís Ferrari viu quando o suspeito correu para a mata ao notar a viatura.

Após acompanhamento, o homem, de 29 anos, foi alcançado e detido. Com ele, os policiais localizaram uma pochete contendo 107 pinos com cocaína, 102 pedras de crack e R$ 30,00 em dinheiro.