São Manuel - O Governo do Estado de São Paulo, por meio da SP Águas, emitiu uma nota técnica recomendando implantação de monitoramento hidrométrico por telemetria no ribeirão Paraíso, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru). A medida visa ampliar a capacidade de acompanhamento fluviométrico no curso d'água, fortalecendo as ações preventivas de gestão de riscos hidrológicos e aprimorando a capacidade de resposta de proteção e defesa civil.
A iniciativa é resultado da articulação institucional conduzida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL), com a interlocução da deputada estadual Dani Alonso junto ao Governo do Estado. A solicitação foi motivada pelos eventos hidrológicos extremos registrados em São Manuel no início deste ano, que evidenciaram a necessidade de ampliar a rede de monitoramento hidrofluviométrico e obter dados em tempo real.
Essas informações permitirão maior precisão na emissão de alertas precoces sobre riscos hidrológicos, além de contribuir para a integração e o planejamento das ações de resposta e para a tomada de decisões pelos órgãos municipais de gestão de riscos.
Segundo a nota técnica da SP Águas, o relatório elaborado concluiu pela viabilidade de atendimento ao pleito e apresentou recomendações para a implantação de estações automáticas de monitoramento fluviométrico e outras medidas destinadas ao fortalecimento da observação hidrológica na microbacia do ribeirão Paraíso.
Como desdobramento da proposta, a Câmara Técnica do CBH-RL sugeriu que o Comitê ofereça suporte técnico ao município de São Manuel na implantação e operação do sistema de telemetria. Entre as ações previstas, estão orientações sobre os fundamentos do monitoramento hidrológico, interpretação dos dados, definição de protocolos de acionamento da defesa civil e apoio técnico durante eventuais ocorrências de eventos hidrológicos severos.
Os critérios técnicos, as diretrizes para implantação e a estratégia operacional do sistema serão apresentados durante a reunião ordinária da Câmara Técnica do CBH-RL, marcada para o dia 28 de agosto, em Agudos. A iniciativa busca garantir maior eficiência na definição dos pontos de monitoramento e na operação integrada da rede.
Na avaliação do Comitê, a ampliação da rede de monitoramento fluviométrico no ribeirão Paraíso representa um avanço estratégico para o município de São Manuel e para a gestão regionalizada da bacia hidrográfica do rio Lençóis.
"A disponibilidade de dados hidrológicos em tempo real permitirá aprimorar o acompanhamento dos níveis e vazões, subsidiar a tomada de decisões e fortalecer as ações de prevenção, planejamento e redução de riscos associados a eventos hidrológicos severos", ressalta, em postagem no facebook.
"Além disso, o monitoramento integrado do rio Lençóis e do ribeirão Paraíso ampliará a capacidade de gerenciamento de crises hidrológicas em tempo real, uma vez que esses dois cursos d’água, juntos, contribuem para formações de gargalos hidráulicos do sistema de drenagem da bacia, podendo atingir condições severas de saturação hidráulica durante eventos de elevada precipitação", completa.