São Manuel - O Governo do Estado de São Paulo, por meio da SP Águas, emitiu uma nota técnica recomendando implantação de monitoramento hidrométrico por telemetria no ribeirão Paraíso, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru). A medida visa ampliar a capacidade de acompanhamento fluviométrico no curso d'água, fortalecendo as ações preventivas de gestão de riscos hidrológicos e aprimorando a capacidade de resposta de proteção e defesa civil.

A iniciativa é resultado da articulação institucional conduzida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL), com a interlocução da deputada estadual Dani Alonso junto ao Governo do Estado. A solicitação foi motivada pelos eventos hidrológicos extremos registrados em São Manuel no início deste ano, que evidenciaram a necessidade de ampliar a rede de monitoramento hidrofluviométrico e obter dados em tempo real.

Essas informações permitirão maior precisão na emissão de alertas precoces sobre riscos hidrológicos, além de contribuir para a integração e o planejamento das ações de resposta e para a tomada de decisões pelos órgãos municipais de gestão de riscos.