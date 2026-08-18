O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), em parceria com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag), inaugurou nesta segunda-feira (17) a unidade do CreaLab Coworking em Bauru. O espaço é gratuito para profissionais registrados no Crea-SP e estudantes da área e foi criado para ampliar oportunidades de trabalho, networking, capacitação e inovação.
Instalado na sede da Assenag, na rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 1-15, o espaço é a 52ª unidade implantada pelo Crea-SP desde o início do projeto. O espaço recebe o noem do engenheiro civil Richard Gebara. A estrutura conta com internet de alta velocidade, mesas para notebooks, sala de reuniões, impressora, computador, ar-condicionado, além de café e água.
A presidente do Crea-SP, engenheira civil Lígia Mackey, destacou que a proposta é oferecer suporte principalmente a profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho e ainda não possuem estrutura própria para atender clientes ou desenvolver suas atividades. “Esse espaço foi pensado justamente para trazer os profissionais para conhecer as associações de classe e também para congregar entre si. É um espaço em que ele pode trabalhar de forma gratuita, fazer networking, atender um cliente e fazer uma reunião”, afirmou.
Criado inicialmente em 2023, o CreaLab Coworking integra uma plataforma voltada à conexão entre pessoas, organizações e startups com foco em inovação. Com a inauguração em Bauru, a rede chegou a 52 unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo. A proposta também permite que profissionais utilizem unidades de outras cidades. Um engenheiro ou arquiteto de Bauru que esteja em viagem, por exemplo, pode utilizar um coworking da rede em outro município, desde que faça o agendamento.
“Um profissional de Santos que vem trabalhar na região pode vir aqui e trabalhar no coworking de Bauru. Ou o profissional daqui pode ir até a associação de Adamantina ou de Piracicaba e trabalhar lá, porque elas têm um coworking”, explicou Lígia. De acordo com a presidente, a expansão da rede deve continuar durante seu segundo mandato. A meta é alcançar pelo menos 100 unidades. “Eu queria que as 190 associações de classe do Estado tivessem o seu. Talvez a gente não consiga, mas quero ver se 100 pelo menos a gente consegue”, afirmou.
Espaço foi estruturado em parceria com a Assenag
Para o presidente da Assenag, engenheiro civil Edvaldo Lopes Ferraz, a unidade representa uma oportunidade especialmente importante para recém-formados que ainda não possuem condições financeiras para manter um escritório. “Ele pode usar diariamente esse espaço. Todo o custo que teria mensalmente para tocar o início da sua vida profissional deixa de existir”, disse.
O coworking possui seis posições de trabalho, além de uma mesa de reuniões com capacidade para nove pessoas. Segundo Edvaldo, o espaço pode receber aproximadamente 14 a 15 pessoas simultaneamente, dependendo da atividade. A sala de reuniões também pode ser utilizada por profissionais que necessitem de mais privacidade para conversar com clientes ou realizar encontros de trabalho.
Para Edvaldo, a iniciativa também tem impacto no desenvolvimento da própria cidade. “É um espaço que vai beneficiar muito Bauru, porque tanto a engenharia quanto a arquitetura fazem esse trabalho para beneficiar a cidade. O crescimento da cidade vive em função da engenharia e da arquitetura”, afirmou. O agendamento para utilização das unidades da Rede CreaLab Coworking é feito pela internet, por meio da plataforma oficial do Crea-SP https://coworking.creasp.com.br/