O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), em parceria com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag), inaugurou nesta segunda-feira (17) a unidade do CreaLab Coworking em Bauru. O espaço é gratuito para profissionais registrados no Crea-SP e estudantes da área e foi criado para ampliar oportunidades de trabalho, networking, capacitação e inovação.

Instalado na sede da Assenag, na rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 1-15, o espaço é a 52ª unidade implantada pelo Crea-SP desde o início do projeto. O espaço recebe o noem do engenheiro civil Richard Gebara. A estrutura conta com internet de alta velocidade, mesas para notebooks, sala de reuniões, impressora, computador, ar-condicionado, além de café e água.

A presidente do Crea-SP, engenheira civil Lígia Mackey, destacou que a proposta é oferecer suporte principalmente a profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho e ainda não possuem estrutura própria para atender clientes ou desenvolver suas atividades. “Esse espaço foi pensado justamente para trazer os profissionais para conhecer as associações de classe e também para congregar entre si. É um espaço em que ele pode trabalhar de forma gratuita, fazer networking, atender um cliente e fazer uma reunião”, afirmou.