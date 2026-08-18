A Caminhada PCD e Pet PCD de Bauru, no dia 20 de setembro, será marcada neste ano por um significado ainda mais especial. Além de celebrar a inclusão, a acessibilidade e a convivência entre pessoas com deficiência, familiares, amigos e seus animais de estimação, o evento prestará uma homenagem à memória de Fabiana, lembrada pelo amor, pela dedicação e pela forma como tocou a vida de muitas pessoas. O banner de divulgação traz uma mensagem de carinho e saudade: "Seu legado de amor, inclusão e dedicação permanecerá vivo em nossos corações". A homenagem reforça o espírito da caminhada, que busca valorizar histórias de superação, amizade e acolhimento.

A iniciativa reúne pessoas com deficiência (PCD) e seus pets em um percurso planejado para garantir acessibilidade e segurança, proporcionando um ambiente familiar e inclusivo. A proposta é mostrar que o convívio social, a prática de atividades ao ar livre e a relação com os animais podem contribuir para a qualidade de vida e fortalecer os laços entre as pessoas. A Caminhada será realizada na avenida Getúlio Vargas, dia 20/9, a partir das 9h.

Entre os principais objetivos da Caminhada PCD e Pet PCD estão a promoção da inclusão social, a valorização da relação entre pessoas com deficiência e seus animais de estimação, além da conscientização sobre a importância da acessibilidade e do respeito às diferenças. A programação prevê atividades especiais e atrações pensadas para receber participantes de todas as idades, em um clima de integração e convivência. Os pets também são bem-vindos, desde que sejam observadas regras simples de segurança e bem-estar, para garantir o conforto de todos durante o evento.