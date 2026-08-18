Comerciantes de Bauru e região estão sendo chamados a discutir nesta quarta-feira (19), às 14h, no Batalhão de Caçadores da Polícia Militar, o projeto de seus sistemas de videomonitoramento serem conectados à Polícia Militar por meio do Muralha Paulista, programa de segurança pública do Estado de São Paulo. O chamado é feito pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Bauru e Região em material direcionado aos empresários. Todos podem participar.

A iniciativa utiliza a integração de câmeras instaladas em pontos estratégicos, incluindo estabelecimentos comerciais, para ampliar a capacidade de monitoramento das forças de segurança. A proposta é criar uma rede de imagens que possa auxiliar a Polícia Militar na prevenção de ocorrências e na identificação de situações suspeitas. Segundo o material divulgado pelo Sincomércio, a integração transforma câmeras privadas em uma ferramenta adicional de apoio ao trabalho policial, especialmente em áreas de grande circulação de pessoas e veículos.

O avanço dos sistemas de videomonitoramento tem ampliado a utilização de imagens na segurança pública. Câmeras instaladas em lojas, empresas e outros estabelecimentos podem contribuir para esclarecer ocorrências, identificar veículos e acompanhar deslocamentos relacionados a possíveis crimes. A conexão com sistemas públicos também representa uma tentativa de ampliar a cobertura territorial do monitoramento sem depender exclusivamente da instalação de equipamentos pertencentes ao poder público.