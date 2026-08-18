Com a proximidade dos debates sobre Orçamento Municipal para o exercício do próximo ano, a Câmara Municipal de Bauru está realizando um Levantamento de Demandas Municipais para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O Legislativo informa que a população pode participar ativamente desta iniciativa, que visa promover a participação popular na definição das prioridades orçamentárias do Município.
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento legal que estima as receitas previstas e fixa os gastos e despesas que o Governo Municipal irá realizar no próximo ano. A participação da população é essencial para garantir que as políticas públicas e ações municipais estejam alinhadas com as necessidades reais da comunidade.
Ao compartilhar sugestões e opiniões, os cidadãos podem contribuir diretamente para um desenvolvimento mais inclusivo e alinhado com as demandas reais da população. Por isso, toda participação é valiosa e faz a diferença.
Como participar
1) Acesse o site da Câmara - Clique aqui https://www.bauru.sp.leg.br/ para acesso ao Protocolo, no alto da página
2) Você será levado a uma tela de login. Caso já possua cadastro, escolha a opção de login desejada entre as disponíveis e efetue o login. Caso ainda não possua cadastro, a página irá levar você para uma tela onde poderá se cadastrar para prosseguir com a solicitação.
3) Após o login, você será direcionado para a página de cadastro, conforme mostrado abaixo. No campo Assunto, serão listados alguns itens dentro da opção "Levantamento de Demandas Municipais", dentre eles, Agricultura, Cultura, Educação, Esporte, Habitação, Lazer, Limpeza Pública, Saúde, Segurança Pública, Transporte Público, Outros. Basta escolher o Assunto que julgar mais relevante e dar a sua sugestão, completando o cadastro e enviando para a nossa Casa de Leis.
O prazo para o envio das sugestões e opiniões é até 31 de agosto de 2026. Não perca esta oportunidade de contribuir para o futuro de Bauru!
Dúvidas e informações
Para dúvidas e outras informações, a Câmara Municipal de Bauru se coloca à disposição para mais esclarecer sobre a utilização da Central de Atendimento (Câmara Total) pelo telefone (14) 3235-0610.