Com a proximidade dos debates sobre Orçamento Municipal para o exercício do próximo ano, a Câmara Municipal de Bauru está realizando um Levantamento de Demandas Municipais para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O Legislativo informa que a população pode participar ativamente desta iniciativa, que visa promover a participação popular na definição das prioridades orçamentárias do Município.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento legal que estima as receitas previstas e fixa os gastos e despesas que o Governo Municipal irá realizar no próximo ano. A participação da população é essencial para garantir que as políticas públicas e ações municipais estejam alinhadas com as necessidades reais da comunidade.

Ao compartilhar sugestões e opiniões, os cidadãos podem contribuir diretamente para um desenvolvimento mais inclusivo e alinhado com as demandas reais da população. Por isso, toda participação é valiosa e faz a diferença.

Como participar