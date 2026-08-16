A corrida eleitoral de 2026 entra, oficialmente, em uma nova fase a partir deste domingo (16). De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), começa nesta data o período permitido para a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Na prática, candidatas e candidatos já podem apresentar suas propostas ao eleitorado, divulgar suas campanhas e fazer pedido explícito de votos.

Até o início da campanha oficial, a legislação permitia aos pré-candidatos divulgar suas ideias, projetos e até pedir apoio político, mas não fazer pedido explícito de voto. Com a chegada de 16 de agosto, essa restrição deixa de existir dentro das formas de propaganda autorizadas pela legislação eleitoral.

O que está permitido