O Bauru Basket encerrou com derrota a sequência de dois jogos fora de casa pelo Campeonato Paulista. Na noite deste sábado (15), o Dragão foi superado pelo Mogi Basquete por 88 x 71, em duelo realizado no ginásio Professor Hugo Ramos, válido pela quarta rodada da competição estadual. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Paulo Jaú passa a ter 50% de aproveitamento: são duas vitórias e dois revezes. O time do Alto Tietê, por sua vez, mantém a invencibilidade e chega ao quarto triunfo em quatro partidas.
O jogo
O início do duelo foi marcado pela dificuldade das duas equipes para superar as defesas. O Mogi encontrou seus primeiros pontos principalmente a partir de faltas sofridas no garrafão, enquanto o Bauru passou cerca de três minutos sem pontuar antes de acelerar o ritmo em contra-ataques. Corderro Bennett e Gustavo Santana aproveitaram os espaços para manter o Dragão próximo no marcador, mas os donos da casa encontraram arremessos de longa distância com Dontrell Brite e Felipe Ruivo para fechar a primeira parcial em ligeira vantagem: 20 x 17.
No segundo período, os bauruenses não conseguiram manter a mesma intensidade defensiva, e o adversário aproveitou para abrir nove pontos de frente. Paulo Jaú pediu tempo e conseguiu reorganizar a equipe. Mais agressivo ofensivamente, o time visitante passou a atacar o garrafão e buscar infiltrações, acumulando faltas sobre os jogadores mogianos. Alex Garcia também chamou a responsabilidade individualmente e ajudou a impedir que a diferença aumentasse. Ainda assim, os comandados de Fernando Penna venceram a parcial por 24 x 21 e foram para o intervalo à frente por 44 x 38 no placar geral.
Na volta dos vestiários, o Dragão viveu seu período de maior dificuldade ofensiva. Bennett até encontrou caminhos por meio de cortes em direção à cesta, mas o Mogi conseguiu se impor pelo domínio nos rebotes. Com transições rápidas e segundas oportunidades no ataque, os donos da casa aumentaram a distância no marcador.
No último quarto, o Bauru foi para o tudo ou nada — e até conseguiu ser superior nos minutos iniciais, reduzindo a diferença para menos de dez pontos. O confronto ganhou em intensidade, mas também viu os ânimos ficarem à flor da pele. A partida chegou a ser interrompida por alguns momentos após uma falta técnica marcada contra Anthony Harris. Na retomada, porém, Mogi conseguiu esfriar a reação bauruense. Com maior rotação e bom aproveitamento nos arremessos do perímetro, os donos da casa retomaram o controle para sacramentar a vitória por 88 x 71.
Destaques
O ala-armador Corderro Bennett foi o cestinha do Bauru Basket, com 15 pontos, além de três assistências. O ala Gustavo Santana contribuiu com 11 pontos e quatro rebotes, enquanto o ala e capitão Alex Garcia e Vitor Borges anotaram 10 pontos cada — o pivô ainda somou quatro rebotes.
Pelos donos da casa, o ex-armador do Bauru, Dontrell Brite, liderou a pontuação: 18 pontos, quatro rebotes e duas assistências. O pivô Dikembe alcançou um duplo-duplo, com 10 pontos e 11 rebotes, enquanto o ala-pivô Rafael Paulichi e o armador Felipe Ruivo contribuíram com 12 pontos cada.
De volta para casa
Depois de dois compromissos consecutivos longe do ginásio Panela de Pressão, o Bauru Basket volta a jogar diante de sua torcida na próxima quarta-feira (19). Às 19h30, o Dragão recebe o São José pela quinta rodada do Campeonato Paulista. As informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas na segunda-feira (17).