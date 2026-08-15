O Bauru Basket encerrou com derrota a sequência de dois jogos fora de casa pelo Campeonato Paulista. Na noite deste sábado (15), o Dragão foi superado pelo Mogi Basquete por 88 x 71, em duelo realizado no ginásio Professor Hugo Ramos, válido pela quarta rodada da competição estadual. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Paulo Jaú passa a ter 50% de aproveitamento: são duas vitórias e dois revezes. O time do Alto Tietê, por sua vez, mantém a invencibilidade e chega ao quarto triunfo em quatro partidas.

O jogo

O início do duelo foi marcado pela dificuldade das duas equipes para superar as defesas. O Mogi encontrou seus primeiros pontos principalmente a partir de faltas sofridas no garrafão, enquanto o Bauru passou cerca de três minutos sem pontuar antes de acelerar o ritmo em contra-ataques. Corderro Bennett e Gustavo Santana aproveitaram os espaços para manter o Dragão próximo no marcador, mas os donos da casa encontraram arremessos de longa distância com Dontrell Brite e Felipe Ruivo para fechar a primeira parcial em ligeira vantagem: 20 x 17.

No segundo período, os bauruenses não conseguiram manter a mesma intensidade defensiva, e o adversário aproveitou para abrir nove pontos de frente. Paulo Jaú pediu tempo e conseguiu reorganizar a equipe. Mais agressivo ofensivamente, o time visitante passou a atacar o garrafão e buscar infiltrações, acumulando faltas sobre os jogadores mogianos. Alex Garcia também chamou a responsabilidade individualmente e ajudou a impedir que a diferença aumentasse. Ainda assim, os comandados de Fernando Penna venceram a parcial por 24 x 21 e foram para o intervalo à frente por 44 x 38 no placar geral.