Dois homens, de 41 e 37 anos, foram abordados pela Polícia Militar (PM) na manhã deste sábado (15), em Bauru, após serem localizados queimando fios de telefonia identificados como pertencentes a uma empresa de internet. A ocorrência começou após a PM ser acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a um furto de fiação em via pública, na rua Emílio Alberto Cincinati, no Núcleo Edson Francisco da Silva.

No endereço, os policiais constataram que a fiação de telefonia havia sido parcialmente cortada. Conforme informações transmitidas pelo rádio, os supostos autores teriam fugido em direção ao bairro Val de Palmas. Durante o patrulhamento pelas vias próximas, os policiais localizaram os dois homens na alameda Natalício de Souza Castro, a cerca de três quadras do local do furto. No momento da abordagem, eles queimavam pedaços de fios de telefonia que apresentavam identificação de uma empresa de internet.

Segundo o registro policial, os suspeitos não confessaram a autoria do furto. Questionados sobre a procedência do material, disseram que haviam encontrado os fios já descartados no chão, nas proximidades. Ao todo, foram apreendidos 20 metros de fios de telefonia. O material foi lacrado e encaminhado ao à Central de Polícia Judiciária, assim como os dois suspeitos. A ocorrência foi registrada como furto de fios e cabos.