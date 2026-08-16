A participação de supermercadistas e empresas na Apas Experience Bauru 2026 também se traduziu em solidariedade. A ação de arrecadação realizada durante o evento reuniu 2.099,51 kg de alimentos e produtos, que serão destinados a 20 entidades sociais da região por meio da parceria com o Sesc Mesa Brasil. O volume arrecadado representa um crescimento de 35,4% em relação a 2025, quando a iniciativa reuniu 1.551,10 kg de alimentos e produtos.

Neste ano, 875,51 kg foram provenientes de excedentes dos expositores da feira, enquanto 1.224 kg foram arrecadados por meio de doações de associados e empresas solidárias: Café Morozoni, Café Passaport, Ferracini Supermercados, Panelão Supermercados, Serve Todos Supermercados e Supermercado Michelassi. Para a diretora de Responsabilidade Social da Aás, Debora Ortega, a mobilização mostra que a força do setor também pode ser transformada em impacto positivo para as comunidades. “É muito gratificante ver que uma iniciativa realizada durante um evento pode deixar um legado que vai além dos negócios. Quando supermercadistas, empresas, expositores e parceiros se unem em torno de um propósito, conseguimos transformar solidariedade em impacto social concreto e fazer a diferença na vida de quem mais precisa”, destaca.

Para Paula Ferracini, vice-diretora de Responsabilidade Social da Regional Bauru da Apas, a arrecadação mostra como a atuação do setor pode gerar benefícios que vão além das lojas e dos negócios. “Quando unimos a força dos supermercadistas em torno de uma ação como essa, conseguimos transformar uma iniciativa pontual em ajuda concreta para as comunidades. É uma forma de combater o desperdício, aproveitar recursos e fazer com que aquilo que seria descartado possa chegar a quem realmente precisa”, afirma.