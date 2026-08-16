O Jardim Botânico Municipal de Bauru está com as pré-inscrições para o curso ‘Passarinhando no Jardim Botânico’ abertas. A atividade faz parte do Projeto ‘Oficinas Vivas: conectando a comunidade ao Jardim Botânico’, com atividades práticas, educativas e criativas relacionadas à natureza, à biodiversidade e às plantas. As pré-inscrições devem ser feitas até este domingo (16), no site www.jardimbotanicobauru.com.br
Serão disponibilizadas 30 vagas. Caso o total de pré-inscrições seja superior ao número de vagas disponíveis, um sorteio será realizado na segunda-feira (17). O resultado do sorteio será enviado para o e-mail dos pré-inscritos. O curso será realizado no dia 22 de agosto, às 8h, no Jardim Botânico Municipal de Bauru, e será conduzido pelo biólogo Guilherme Sementili Cardoso, doutor em Zoologia com especialidade em Ornitologia, que é o estudo das aves, e Bioacústica, que é o estudo da vocalização de aves. Atualmente é biólogo do Zoológico Municipal de Bauru, onde atua com Educação Ambiental, Manejo e Bem-Estar Animal.
A atividade tem como objetivo realizar uma caminhada pelo Jardim Botânico exercitando a prática do birdwatching, também conhecido como observação de aves. Os participantes serão conduzidos pelo biólogo que vai orientar sobre a prática e diversas formas de realizar o registro das aves. Esta atividade é destinada a todo público, não é necessário ser fotógrafo ou pesquisador para participar.
Os participantes devem usar roupas adequadas para caminhadas em trilhas, como camiseta de manga curta ou comprida e calça comprida, usar calçado fechado, como botas ou tênis, evitando chinelo ou sandália, usar boné ou chapéu, usar protetor solar, e se possível, levar câmera ou binóculos. Crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e do Jardim Botânico, com o apoio do Zoológico Municipal e das Empresas Amigas da Natureza. O Jardim Botânico fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, acesso pelo Zoológico Municipal.
Sobre o Birdwatching
O birdwatching, também conhecido como observação de aves, envolve a observação e identificação de aves. Os praticantes de birdwatching, chamados de ‘birdwatchers’ ou ‘observadores de aves’, procuram avistar diferentes espécies de aves em seus habitats naturais, seja em parques, florestas, reservas naturais, áreas de conservação ou até mesmo em seus próprios quintais.
Os birdwatchers utilizam binóculos, telescópios e guias de campo de aves para ajudar na identificação das espécies. Também podem fazer anotações sobre o comportamento, a plumagem e outras características das aves que observam. Muitos observadores de aves registram suas observações em listas ou diários de campo. O birdwatching não apenas proporciona uma conexão mais profunda com a natureza e a observação da vida selvagem, mas também contribui para a conservação das aves, uma vez que os observadores de aves frequentemente participam de projetos de monitoramento e pesquisa. Além disso, o birdwatching é uma atividade acessível que pode ser apreciada por pessoas de todas as idades e níveis de habilidade, tornando-se uma maneira popular de desfrutar do mundo natural.
O biólogo Guilherme Sementili Cardoso detalha como funciona a atividade. “A observação de aves é uma atividade frequentemente realizada nas primeiras horas da manhã, período em que muitas espécies apresentam maior atividade. Nesse horário, aumentam as possibilidades de avistar e ouvir diferentes espécies, tornando a experiência ainda mais rica e agradável. Além de proporcionar contato direto com a natureza, a observação de aves estimula a valorização da biodiversidade local e contribui para a conscientização sobre a importância da conservação das aves e de seus ambientes naturais”, comenta.