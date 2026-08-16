O Jardim Botânico Municipal de Bauru está com as pré-inscrições para o curso ‘Passarinhando no Jardim Botânico’ abertas. A atividade faz parte do Projeto ‘Oficinas Vivas: conectando a comunidade ao Jardim Botânico’, com atividades práticas, educativas e criativas relacionadas à natureza, à biodiversidade e às plantas. As pré-inscrições devem ser feitas até este domingo (16), no site www.jardimbotanicobauru.com.br

Serão disponibilizadas 30 vagas. Caso o total de pré-inscrições seja superior ao número de vagas disponíveis, um sorteio será realizado na segunda-feira (17). O resultado do sorteio será enviado para o e-mail dos pré-inscritos. O curso será realizado no dia 22 de agosto, às 8h, no Jardim Botânico Municipal de Bauru, e será conduzido pelo biólogo Guilherme Sementili Cardoso, doutor em Zoologia com especialidade em Ornitologia, que é o estudo das aves, e Bioacústica, que é o estudo da vocalização de aves. Atualmente é biólogo do Zoológico Municipal de Bauru, onde atua com Educação Ambiental, Manejo e Bem-Estar Animal.

A atividade tem como objetivo realizar uma caminhada pelo Jardim Botânico exercitando a prática do birdwatching, também conhecido como observação de aves. Os participantes serão conduzidos pelo biólogo que vai orientar sobre a prática e diversas formas de realizar o registro das aves. Esta atividade é destinada a todo público, não é necessário ser fotógrafo ou pesquisador para participar.