A equipe da Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) executa, com início às 8h de terça-feira (18) e conclusão prevista para o final da tarde, mais uma etapa da obra de substituição da adutora de água potável na região do bairro Quinta da Bela Olinda. Os trabalhos desta fase concentram-se nas quadras 5 e 6 da Rua Carlos Aloia, com a instalação de 120 metros de nova tubulação.

A intervenção faz parte de um projeto contínuo de modernização do sistema de distribuição de água, com o objetivo de melhorar a qualidade do abastecimento na região norte de Bauru. A obra completa prevê a renovação de 890 metros de rede, dos quais 685 metros já foram trocados pelas equipes do DAE. A substituição da infraestrutura antiga soluciona o histórico de vazamentos e garante maior segurança hídrica no atendimento à população.

Durante a execução dos trabalhos, o fornecimento de água poderá apresentar intermitência e variações de pressão nos bairros Pousada da Esperança I e II, Vila São Paulo, Nova Bauru, Vargem Limpa, Jardim Ivone, Nova Harmonia, Cidade Alegre, Quinta da Bela Olinda, Distrito Industrial IV, Loteamento Empresarial Bauru e nos residenciais Mirante da Colina e Portal da Colina.