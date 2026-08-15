Viaturas, armamentos, drogas apreendidas, técnicas de identificação e atividades voltadas às crianças aproximaram a população de Bauru do trabalho da Polícia Civil neste sábado (15), durante a segunda edição do “Dia com a Polícia Civil”. Realizado gratuitamente, o evento apresentou ao público parte da rotina e das ferramentas utilizadas pelos policiais na investigação e no esclarecimento de crimes.

Promovida pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter-4), a programação reuniu exposições e atividades interativas no Boulevard Shopping. Entre os destaques estiveram carros e viaturas antigas, incluindo um Fusca e uma viatura blindada conhecida como “Caveirão”, além das exposições de armamentos e do Museu de Drogas. O Laboratório de Papiloscopia também apresentou técnicas de identificação por meio das impressões digitais. A atividade mostrou ao público que o trabalho dos papiloscopistas vai além da investigação criminal, podendo ser utilizado, por exemplo, na identificação de pessoas sem documentação e de vítimas em acidentes.

Polícia mais próxima da população

Para o delegado de polícia e diretor do Deinter-4, Ricardo Luiz de Paula Martines, a iniciativa permitiu que a população conhecesse os policiais por uma perspectiva diferente daquela encontrada no cotidiano. “A população teve contato com os policiais e com a Polícia Civil de uma forma diferente do que ocorre no dia a dia.