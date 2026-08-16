Um Volkswagen Gol que havia sido furtado em Agudos (13 quilômetros de Bauru) foi localizado abandonado na madrugada deste sábado (15), às margens da rodovia Cezário José de Castilho (Bauru-Iacanga), em Bauru. O veículo estava com o capô aberto, sem bateria, com um pneu estourado e o vidro da porta do motorista quebrado.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para verificar um veículo aparentemente abandonado no km 364 da rodovia, na região do Novo Jardim Pagani. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que se tratava de um VW Gol 1000, vermelho, ano 1994/modelo 1995.

Durante consulta aos sistemas policiais, a equipe identificou que o veículo tinha uma queixa de furto registrada em Agudos no dia 13 de agosto. O carro foi removido para a delegacia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial. Até o momento do registro da ocorrência, não havia informações sobre quem teria furtado ou abandonado o automóvel. O boletim foi registrado como localização e apreensão de veículo, sem autoria conhecida.