16 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CARRO RECUPERADO

Gol furtado em Agudos é encontrado abandonado em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Um Volkswagen Gol que havia sido furtado em Agudos (13 quilômetros de Bauru) foi localizado abandonado na madrugada deste sábado (15), às margens da rodovia Cezário José de Castilho (Bauru-Iacanga), em Bauru. O veículo estava com o capô aberto, sem bateria, com um pneu estourado e o vidro da porta do motorista quebrado.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para verificar um veículo aparentemente abandonado no km 364 da rodovia, na região do Novo Jardim Pagani. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que se tratava de um VW Gol 1000, vermelho, ano 1994/modelo 1995.

Durante consulta aos sistemas policiais, a equipe identificou que o veículo tinha uma queixa de furto registrada em Agudos no dia 13 de agosto. O carro foi removido para a delegacia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial. Até o momento do registro da ocorrência, não havia informações sobre quem teria furtado ou abandonado o automóvel. O boletim foi registrado como localização e apreensão de veículo, sem autoria conhecida.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários