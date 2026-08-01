O Instituto Elas realizará no dia 18 de agosto, terça-feira, às 19h, o 1º Fórum “Interface da Violência: Refletindo Eles, Construindo Futuros”, em Bauru. A iniciativa tem como objetivo promover reflexão, conscientização e debate sobre a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher.

O encontro será marcado por um bate-papo com profissionais, que irão discutir estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher e contribuir para ampliar a conscientização sobre o tema. A programação também contará com a apresentação dos resultados de um grupo de homens autores de violência, trazendo ao debate a importância da reflexão e da responsabilização masculina na construção de relações mais seguras e respeitosas.

A proposta do fórum é criar um espaço de diálogo e conscientização, estimulando a discussão sobre os diferentes aspectos envolvidos na violência contra a mulher e os caminhos possíveis para sua prevenção. O evento é organizado pelo Instituto Elas, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Bauru, e da Prefeitura de Bauru.