A meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Bauru (Semab), realizou a audiência pública final do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) nesta sexta-feira (14), na Instituição Toledo de Ensino (ITE). O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Comdema) aprovou a versão final do PDAU e da minuta do projeto de lei da Política de Arborização Urbana de Bauru, que posteriormente deve ser encaminhado para a Câmara Municipal.

O Comdema aprovou ainda o uso de R$ 838 mil do Fundo Municipal do Meio Ambiente para a implantação do PDAU, caso o projeto de lei seja aprovado pelo Legislativo. Nesta audiência final, a participação foi aberta ao público, no entanto não foram recebidas novas contribuições, uma vez que este já é o documento final do PDAU. As sugestões da população foram recebidas nas etapas anteriores, com o questionário de percepção, e a realização de consulta pública e de audiências públicas nos setores urbanos. Além do Comdema, a audiência teve a participação da Equipe de Coordenação, do Núcleo de Apoio e do Comitê Participativo do PDAU.

Participaram da audiência a secretária adjunta do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Sara Moura, o coordenador de Políticas Públicas para o Meio Ambiente, Roldão Pucci Neto, o presidente do Comdema, Otaviano Alves Pereira. A empresa Neofloresta Serviços Ecossistêmicos, que executou os trabalhos após ser contratada pelo município no ano passado, foi representada pelo diretor executivo Ciro Costa.