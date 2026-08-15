A Prefeitura de Bauru realizou neste sábado (15) a quarta edição deste ano do projeto ‘Cidade Solidária - A Prefeitura Mais Perto de Você’, na Vila do Sucesso - antigo Ferradura Mirim. A iniciativa tem como principal objetivo descentralizar o atendimento público, levando serviços essenciais, orientações e oportunidades diretamente aos bairros. A ação aconteceu na Emeii Padre Buenaventura Ramirez.

Com a atuação integrada das equipes municipais, a população teve acesso a diversos serviços, incluindo orientações, atendimentos, atividades educativas e ações voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida. Entre as ações, foram oferecidos atendimentos voltados ao empreendedorismo, orientações de saúde, atividades de educação ambiental, atualização de cadastros sociais e iniciativas culturais e esportivas para todas as idades. Também participaram instituições parceiras, ampliando as oportunidades de informação e capacitação para os moradores.

O Fundo Social de Solidariedade promoveu o Mercado Solidário, que proporcionou a doação de alimentos essenciais à população. Após participação em uma palestra, cada pessoa pôde selecionar até seis itens, como arroz, feijão, macarrão, café e outros produtos. Também foram disponibilizadas roupas por meio do projeto Boutique Solidária, contribuindo diretamente para o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade.