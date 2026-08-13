Dois indivíduos foram presos por suspeita de tráfico de drogas pelo 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (14), no bairro Parque Primavera, em Bauru, por volta das 19h20. Durante a busca pessoal, foram encontrados 493 eppendorfs de cocaína, 217 pedras de crack e duas porções de maconha. Também foram apreendidas uma balança de precisão e R$ 450,45 em dinheiro, entre cédulas e moedas.

Segundo a Polícia Militar, o local já é conhecido pela prática de tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os policiais teriam visualizado dois indivíduos realizando a comercialização de entorpecentes. A equipe desembarcou e iniciou um breve acompanhamento dos suspeitos por uma área de mata, onde ambos foram abordados.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ)de Bauru, onde permaneceram à disposição da Justiça à espera da audiência de custódia.