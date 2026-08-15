Santa Cruz do Rio Pardo - Um caminhão que trafegava pela final da rodovia Castello Branco (SP-280), no sentido oeste, teve parte da carga desprendida do veículo ao acessar a alça de saída para a rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Santa Cruz do Rio Pardo (97 quilômetros de Bauru), de acordo com informações do site da Artesp. O acidente ocorreu na altura do km 298+320 da SP-225, na madrugada deste sábado (15). O registro envolveu um caminhão Volkswagen 30.320. Não houve vítimas.

Segundo informações repassadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Cart, responsável pelo trecho, a carga caiu sobre a pista por motivos que ainda serão apurados. Na sequência, o caminhão foi imobilizado no acostamento.

O material derramado foi identificado como uma mistura de substâncias com características semelhantes às de uma cola instantânea. Equipes da área de meio ambiente da concessionária foram acionadas, e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) esteve no local por volta das 10h18.