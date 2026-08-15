A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza até domingo (16) a nona etapa do Programa ‘Amigo Caramelo’. Nesta etapa, foram disponibilizadas 480 vagas para a castração gratuita de animais, ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) do Parque Santa Edwirges. As castrações são de cães e gatos, machos e fêmeas, que foram cadastrados pelos tutores durante os últimos dias. Cada tutor pode cadastrar até cinco animais.
O Programa ‘Amigo Caramelo’ terá outras etapas para a castração de animais. A prefeitura vai informar quando o cadastro para as novas etapas for aberto para a população. Para participar, é obrigatório que o tutor do animal seja morador de Bauru.
A primeira etapa foi realizada em setembro do ano passado, no Parque Vitória Régia. A segunda etapa foi realizada em outubro, no Centro de Esportes Unificados, o CEU das Artes. Já a terceira etapa foi entre o final de outubro e novembro, no Recinto Mello Moraes, e a quarta etapa foi em dezembro, no Recinto Mello Moraes. A quinta etapa foi em janeiro, no Nova Esperança, e a sexta etapa foi em abril, na Vila São Paulo. Já a sétima etapa foi em maio, na Vila Santa Luzia, e a oitava etapa foi em julho, no Jardim VâniaMaria. Além destas, uma etapa foi realizada em dezembro no Distrito de Tibiriçá.
O Programa ‘Amigo Caramelo’ foi criado para melhorar as ações da causa animal e ampliar as castrações em Bauru, permitindo um melhor controle da população de cães e gatos do município. Ao todo, serão realizadas até 4.000 consultas e 3.000 castrações, sendo 2.000 castrações em cães e outras 1.000 castrações em gatos, tanto machos quanto fêmeas.
Uma empresa foi contratada para realizar o serviço, por licitação, usando um veículo que já pertence ao município como clínica para as consultas, enquanto a própria empresa fornece a unidade móvel onde acontecem as castrações dos cães e gatos.
As castrações com o Castramóvel no Programa ‘Amigo Caramelo’ complementam o serviço já realizado na Semab, em que clínicas veterinárias particulares são contratadas, também por licitação, para a castração de cães e gatos de pessoas em situação de vulnerabilidade social, dentro do Programa de Controle Ético da População Canina e Felina do Município.