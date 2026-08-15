A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza até domingo (16) a nona etapa do Programa ‘Amigo Caramelo’. Nesta etapa, foram disponibilizadas 480 vagas para a castração gratuita de animais, ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) do Parque Santa Edwirges. As castrações são de cães e gatos, machos e fêmeas, que foram cadastrados pelos tutores durante os últimos dias. Cada tutor pode cadastrar até cinco animais.

O Programa ‘Amigo Caramelo’ terá outras etapas para a castração de animais. A prefeitura vai informar quando o cadastro para as novas etapas for aberto para a população. Para participar, é obrigatório que o tutor do animal seja morador de Bauru.

A primeira etapa foi realizada em setembro do ano passado, no Parque Vitória Régia. A segunda etapa foi realizada em outubro, no Centro de Esportes Unificados, o CEU das Artes. Já a terceira etapa foi entre o final de outubro e novembro, no Recinto Mello Moraes, e a quarta etapa foi em dezembro, no Recinto Mello Moraes. A quinta etapa foi em janeiro, no Nova Esperança, e a sexta etapa foi em abril, na Vila São Paulo. Já a sétima etapa foi em maio, na Vila Santa Luzia, e a oitava etapa foi em julho, no Jardim VâniaMaria. Além destas, uma etapa foi realizada em dezembro no Distrito de Tibiriçá.