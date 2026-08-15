A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) promove neste domingo (16), a partir das 16h, mais uma edição do "Arte no Vale do Sol" no palco do Centro de Apoio ao Turista (CAT), na entrada do Parque Ecológico Vale do Sol "Prefeito Giácomo Metódio Bertolini".

A atração desta edição será a banda Tomahawk, que promete animar o público com um repertório repleto de grandes clássicos do hard rock, glam metal e heavy metal dos anos 80. O projeto "Arte no Vale do Sol" busca valorizar a cultura e fortalecer a cena musical do município.