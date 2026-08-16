Inaugurado em 1971, o prédio que hoje abriga o Centro Cultural "Carlos Fernandes de Paiva", na avenida Nações Unidas, 8-9, foi construído originalmente para funcionar como Mercado Municipal.

Erguido entre as ruas Presidente Kennedy, Ezequiel Ramos e Tamoios (que teve o quarteirão 2 integrado ao espaço do Centro Cultural) e a avenida Nações Unidas, o imóvel disponibilizava espaços no estilo "box" aos comerciantes e chegou a contar com açougue e peixaria. Em frente, também funcionava uma feira livre.

A intenção era retirar a feira que acontecia na área onde hoje está a Praça do Líbano, oferecendo um local mais adequado aos feirantes. No entanto, o Mercado Municipal funcionou por pouco tempo. Entre os fatores que contribuíram para o curto período de funcionamento estavam a falta de espaço e a cobrança de aluguel pelo uso dos boxes.