A preocupação com a saúde e a qualidade de vida vem mudando hábitos da população e refletindo diretamente na rotina de academias, bares e restaurantes. Em Bauru, profissionais observam um público cada vez mais interessado em atividade física e em refeições mais equilibradas. A mudança vai além da preocupação estética: exercícios passaram a ser procurados como forma de prevenção, manutenção da massa muscular e melhora do bem-estar.

Para o educador físico Richard Robles, a pandemia foi um divisor de águas nesse comportamento. Segundo ele, a maior circulação de informações sobre saúde e atividade física fez com que muitas pessoas passassem a enxergar o exercício como uma necessidade. "Depois da pandemia, a galera virou uma chavinha. Hoje a gente não atende a galera que vem por estética. Hoje é saúde", afirma.

Richard conta que a mudança pode ser percebida na diversidade do público que frequenta as academias. Segundo ele, idosos e jovens passaram a dividir o mesmo espaço, enquanto os alunos também diversificaram as modalidades. A influência das informações disponíveis na internet também é apontada pelo profissional como um dos fatores que ajudaram a mudar a relação das pessoas com o exercício.