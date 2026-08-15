Enquanto Bauru enfrenta ocorrências recorrentes de furtos de fiação e em estabelecimentos comerciais, a experiência de Indaiatuba, município de 255 mil habitantes, mostra que planejamento, inteligência e integração entre os órgãos públicos podem contribuir para reduzir significativamente os índices criminais. Segundo o especialista em gestão pública Paulo Tambara, responsável pelo planejamento implantado naquela cidade, os furtos e roubos caíram cerca de 60% em dois anos e chegaram a uma redução de aproximadamente 80% ao longo de uma década.

Tambara foi convidado entre 2008 e 2009 para elaborar um diagnóstico e propor mudanças na então Guarda Municipal de Indaiatuba, que apresentava índices elevados de criminalidade. O trabalho resultou em um plano de gestão que foi adotado pela Prefeitura e posteriormente implantado pelo próprio especialista, com acompanhamento anual das ações, definição de prioridades e utilização de ferramentas de resolução de problemas.

Entre as medidas adotadas esteve a criação de um centro de inteligência, combinando ferramentas de gestão e tecnologia. A cidade também implantou uma Muralha Digital, que, segundo Tambara, transformou Indaiatuba em uma espécie de laboratório para testar novas soluções tecnológicas voltadas à segurança pública. A estratégia fez com que o município se tornasse referência nacional em segurança para cidades entre 200 mil e 500 mil habitantes.