Falta menos de um mês para o quarto evento agro de Bauru. Entre os dias 3 e 12 de setembro, o Recinto Mello Moraes será palco da Agro Sem Limites 2026, que chegará com uma programação diversificada voltada aos negócios, ao entretenimento e à valorização do campo.

Ao longo de dez dias, o público poderá acompanhar exposições de animais, julgamentos oficiais, competições equestres, leilões de gado e cavalos, cinco dias de palestras técnicas, praça de alimentação, mini fazenda e brinquedos infláveis, em uma programação pensada para toda a família. A expectativa da organização é reunir produtores rurais, criadores, empresários, profissionais do setor e visitantes de diversas regiões do Estado.

Entre os destaques da programação estão as provas equestres oficiais. O calendário inclui modalidades como Ranch Sor ng e Três Tambores, além de julgamentos de ovelhas e Mini Horse.