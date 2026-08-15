Falta menos de um mês para o quarto evento agro de Bauru. Entre os dias 3 e 12 de setembro, o Recinto Mello Moraes será palco da Agro Sem Limites 2026, que chegará com uma programação diversificada voltada aos negócios, ao entretenimento e à valorização do campo.
Ao longo de dez dias, o público poderá acompanhar exposições de animais, julgamentos oficiais, competições equestres, leilões de gado e cavalos, cinco dias de palestras técnicas, praça de alimentação, mini fazenda e brinquedos infláveis, em uma programação pensada para toda a família. A expectativa da organização é reunir produtores rurais, criadores, empresários, profissionais do setor e visitantes de diversas regiões do Estado.
Entre os destaques da programação estão as provas equestres oficiais. O calendário inclui modalidades como Ranch Sor ng e Três Tambores, além de julgamentos de ovelhas e Mini Horse.
Para a idealizadora do Agro Sem Limites, Simone Pongitore, um dos principais objetivos é fazer com que Bauru volte a ser reconhecida como potência no segmento. "Vamos criar o movimento 'Em setembro, Bauru é agro'. Queremos fomentar o agro da cidade e gerar oportunidades de negócios. Empresas ligadas ao agronegócio e agropecuária apresentarão produtos, tecnologias e serviços, criando um ambiente favorável para networking, parcerias e novos investimentos", destaca Simone.
Além das novidades técnicas e comerciais, a Agro Sem Limites também oferecerá opções de lazer para o público, com gastronomia, atrações culturais e espaços desti- nados às famílias, reforçando a proposta de aproximar a cidade do universo agro.
"A edição de 2026 foi planejada para consolidar o evento como uma referência regional, reunindo conhecimento, inovação, tradição e entretenimento em um único espaço", finaliza a idealizadora da feira.
SERVIÇO
Agro Sem Limites2026
Data: 3 a 12 de
setembro de 2026
Local: Mello Moraes