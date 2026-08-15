Nos finais de semana de 15 a 30 de agosto, às 16h30, a Cia Cênica 3 Pontos vai apresentar o espetáculo Caixeiros S.A. em praças de Bauru. Os espetáculos são gratuitos e fazem parte de uma circulação que pretende levar a arte circense a públicos em situação de vulnerabilidade social, jovens e pessoas idosas. Serão contempladas as praças Kimiji Nagasawa, Gastão Vidigal, Ferradura´s Beach Park, Jardim Godoy e Parque Vitória Régia.

A obra, criada, dirigida e apresentada por Pedro Blanc e Robson Santos, reúne circo, teatro, dança e palhaçaria, inspirando-se na clássica figura dos caixeiros-viajantes, que buscavam longas distâncias para venderem produtos diversos. Além das apresentações em praças, a Cia Cênica 3 Pontos ainda vai marcar presença em casas de repouso da cidade, com o propósito de incentivar o acesso à cultura e reaproximar novas e velhas gerações dessa forma de arte.

Segundo Pedro Blanc, a ideia do grupo é propor que uma arquitetura pública, que as pessoas já estão acostumadas a frequentar, passe a ser vista com um novo olhar. "O teatro de rua é a forma mais democrática de apresentação cênica porque transforma o local de convívio urbano em palco e, seus frequentadores, em público", afirma.