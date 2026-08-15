O Alameda Rodoserv Center será palco neste sábado (15) da "Noite do Rock", com a RK Banda. Uma noite para curtir um repertório dedicado aos clássicos que atravessaram gerações. O show reúne sucessos nacionais e internacionais de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Titãs, Queen, Bon Jovi, Guns N' Roses, U2, Roxette e Whitesnake, entre outros artistas que marcaram época.
A apresentação da RK Banda combina guitarras de peso e vocais afinados aos originais, com uma estrutura completa preparada para receber o público durante toda a noite. A proposta é recriar, ao vivo, a energia dos maiores hinos do rock, do início ao fim do show. Uma oportunidade para chamar os amigos e vestir a camiseta da banda favorita para participar dessa celebração ao rock.
SERVIÇO
Noite do Rock, com RK Banda, neste sábado (15/08), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 34,90 (1.º lote), R$ 39,90 (2.º lote) e R$ 44,90 (3.º lote). Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br - O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.