Equipes regionais femininas de vôlei da melhor idade jogam neste sábado (15/8), em Bauru, pela Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado). Com entrada gratuita, os confrontos ocorrem durante toda a manhã no Centro Esportivo Raduan Trabulsi Filho (Vila Santa Luzia).

Com elencos das faixas etárias 45+, 58+ e 68+, estarão em quadra jogadoras do Somos Vôlei Bauru, Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru), Lençóis Paulista, Avaré, Lins e Areiópolis.

Destaque da temporada, o Somos Vôlei Bauru lidera a Superliga e a Liga de Bauru – outro torneio em andamento – sem derrotas: são 36 partidas e 36 triunfos sob comando do técnico Carlos Lenta.