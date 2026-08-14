14 de agosto de 2026
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SUPERLIGA DA CBVA

Bauru recebe times da região para rodada do vôlei da melhor idade

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Destaque da atual temporada é o projeto Somos Vôlei Bauru
Destaque da atual temporada é o projeto Somos Vôlei Bauru

Equipes regionais femininas de vôlei da melhor idade jogam neste sábado (15/8), em Bauru, pela Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado). Com entrada gratuita, os confrontos ocorrem durante toda a manhã no Centro Esportivo Raduan Trabulsi Filho (Vila Santa Luzia).

Com elencos das faixas etárias 45+, 58+ e 68+, estarão em quadra jogadoras do Somos Vôlei Bauru, Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru), Lençóis Paulista, Avaré, Lins e Areiópolis.

Destaque da temporada, o Somos Vôlei Bauru lidera a Superliga e a Liga de Bauru – outro torneio em andamento – sem derrotas: são 36 partidas e 36 triunfos sob comando do técnico Carlos Lenta.

O projeto, que também oferece escolinha gratuita às mulheres, tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Idealização: Associação Garra de Tigre. Contatos: (14) 98122-2021 ou (14) 99145-0691.

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