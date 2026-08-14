Reginópolis - Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), nesta quinta-feira (13), após desrespeitar medida protetiva de urgência e ameaçar matar a ex-mulher com um disparo de arma de fogo na cabeça. O revólver citado por ele nas mensagens enviadas à vítima foi apreendido.
A prisão decorreu de apuração iniciada após a mulher relatar sucessivos episódios de violência psicológica no âmbito conjugal. Diante da situação apresentada, foram deferidas medidas protetivas de urgência, das quais o suspeito foi regularmente intimado.
Apesar da ordem judicial que proibia o homem de manter contato com a ex-companheira, novas mensagens e áudios foram encaminhados à ela, inclusive com ameaças expressas de morte.
Em uma das gravações apresentadas à Polícia Civil, o investigado afirmou possuir uma arma calibre .45 guardada na gaveta do comércio do qual é proprietário, chegando a ameaçar a vítima de disparo na cabeça e, em seguida, de atentar contra a própria vida.
A reiteração dos contatos, o descumprimento da determinação judicial e a progressiva gravidade dos atos, caracterizando verdadeira escalada da violência, fundamentaram representação da autoridade policial pela prisão preventiva e pela realização de buscas nos endereços vinculados ao suspeito.
As medidas foram deferidas pela Justiça. Durante o cumprimento do mandado de busca no estabelecimento comercial situado na região central da cidade, os policiais civis localizaram, no interior de uma gaveta, um revólver de pressão calibre .45, acompanhado de munições, em local compatível com aquele expressamente indicado pelo autor nos áudios encaminhados à ex-esposa.
O homem foi preso no mesmo local, acompanhado de seu advogado, e encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde ficou à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia. De acordo com a Polícia Civil, as ameaças e o descumprimento das medidas protetivas serão apurados conjuntamente no inquérito policial já instaurado.
A polícia também ressaltou que a ação constitui um desdobramento das diligências relacionadas ao "Agosto Lilás", campanha nacional de conscientização voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.