Reginópolis - Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), nesta quinta-feira (13), após desrespeitar medida protetiva de urgência e ameaçar matar a ex-mulher com um disparo de arma de fogo na cabeça. O revólver citado por ele nas mensagens enviadas à vítima foi apreendido.

A prisão decorreu de apuração iniciada após a mulher relatar sucessivos episódios de violência psicológica no âmbito conjugal. Diante da situação apresentada, foram deferidas medidas protetivas de urgência, das quais o suspeito foi regularmente intimado.

Apesar da ordem judicial que proibia o homem de manter contato com a ex-companheira, novas mensagens e áudios foram encaminhados à ela, inclusive com ameaças expressas de morte.