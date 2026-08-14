A escola de samba Estação Primeiro de Agosto realiza, neste domingo (16), a partir das 16h, uma celebração aberta e gratuita em comemoração à sua primeira década de fundação. O evento festivo ocorre na sede da agremiação, localizada no bairro Jardim Ferraz, e marca a consolidação da entidade como polo de resistência, formação artística e resgate da identidade negra no interior paulista.

Fundada em 2016 por Tobias Terceiro, que assumiu a presidência ininterruptamente, a agremiação nasceu do desejo de criar mais do que um espaço festivo: um centro comunitário voltado à assistência, educação e preservação da memória do samba bauruense. Em dez anos de atuação, a trajetória da escola é marcada por ascensão rápida. A agremiação estreou em 2018 como bloco de originalidade, alcançou o posto de bloco especial entre 2019 e 2020 e elevou-se ao patamar de escola de samba em 2023. Atualmente, a entidade mobiliza cerca de 340 componentes e conquistou o terceiro lugar nos desfiles oficiais do carnaval de Bauru nos anos de 2025 e 2026. A instituição também ostenta, desde 2022, o apadrinhamento da tradicional escola de samba paulistana Nenê de Vila Matilde.

Além da atuação no barracão e na avenida, o movimento expandiu suas atividades para o ensino de linguagens artísticas, pesquisa e projetos audiovisuais pela região, tornando-se Ponto de Cultura. Para o próximo ciclo, a diretoria planeja ampliar as oficinas contínuas, fortalecer a infraestrutura da sede e expandir o quadro de integrantes.