A Cáritas Diocesana de Bauru promove, no dia 23, o Almoço Fraternal, evento realizado em parceria com a Ação Fraternal Confiança Supermercados. O encontro começa às 12h, na avenida Elias Miguel Maluf, 1-25, Vila Pacífico, e reúne famílias e apoiadores da instituição em torno de uma feijoada completa.

O cardápio inclui feijoada, arroz, feijão preto, couve, farofa e vinagrete. O convite custa R$ 60, e toda a arrecadação será destinada às atividades mantidas pela Cáritas Bauru, entidade que atende famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade desde 1964. O evento também contará com show de prêmios. Informações: @caritas.bauru

Para a coordenadora geral da Cáritas Bauru, Karla Andrade, a participação da comunidade em eventos como este é decisiva para manter os projetos da instituição. "A Cáritas Bauru atende hoje famílias em situação de vulnerabilidade em diversas frentes: idosos que participam do Serviço de Convivência, imigrantes e refugiados atendidos pelo PROADI, pessoas que dependem do empréstimo de equipamentos do Projeto Mobilidade e famílias que recebem fraldas geriátricas produzidas pelos nossos voluntários. Nenhum desses serviços se sustenta sozinho. Eles dependem da doação de quem acredita no nosso trabalho e da renda que conseguimos gerar em eventos como este almoço. Quando alguém compra um convite, está diretamente contribuindo para que a gente continue de portas abertas para quem mais precisa em Bauru", afirma Karla.