O Teatro Municipal de Bauru recebe neste sábado (15), uma noite dedicada à arte, reflexão e resistência cultural. A programação gratuita começa às 19h com o pocket show "Cárcere em Canções" e segue às 20h com a encenação do espetáculo teatral "Cárcere". As ações integram o projeto Cárcere: Vozes que se Levantam, contemplado pelo Programa de Estímulo à Cultura de Bauru (PEC 2025).

A abertura da noite fica por conta do pocket show "Cárcere em Canções", idealizado como um desdobramento poético da peça. No palco, a cantora Gabi Ilê, acompanhada pelos músicos Adriano Martins e Roger Pereira, interpreta composições que abordam identidade, ancestralidade, memória, silenciamento e resistência, preparando o público para a experiência cênica subsequente.

Na sequência, às 20h, é apresentada a montagem teatral "Cárcere", com dramaturgia de Vilma Rodrigues e direção de Vagner Clemente. Protagonizado por um elenco de mulheres negras, Vilma Rodrigues, Thaís Neris e Letícia Fernandes, que também executa a trilha sonora ao vivo ao violino, o espetáculo combina teatro, música e poesia para debater desde as violências diárias e simbólicas até as opressões históricas sofridas pelas mulheres. A entrada é gratuita com distribuição na bilheteria a partir das 19h.