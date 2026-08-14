O cenário de reestruturação que atinge o comércio varejista nacional pode ter feito novas baixas no mercado em Bauru. Duas lojas da Casas Bahia na cidade, localizadas no Bauru Shopping e no Boulevard Shopping, fecharam as portas. A decisão pegou consumidores de surpresa e é bem provável que seja reflexo do momento econômico e financeiro que o País e as empresas atravessam.
A Casas Bahia fechou 298 lojas e demitiu cerca de 1,9 mil funcionários no Brasil entre quinta-feira (13) e esta sexta-feira (14), segundo informações apuradas pelo jornal Valor Econômico. Os cortes fazem parte de um plano de redução de despesas após uma sequência de prejuízos. Ainda segundo o jornal, o fechamento representa 28,7% das pouco mais de mil lojas da rede no país. É uma das maiores reduções feitas de uma só vez pela empresa nos últimos anos. Em gestões anteriores, os cortes eram mais distribuídos e ficavam na faixa de 20 a 30 lojas por ano.
A estratégia da Casas Bahia foca na migração do consumo para os meios eletrônicos. No balanço mais recente, a receita vinda das lojas físicas registrou retração de 1,8%, enquanto as vendas digitais de produtos próprios avançaram 26%. Diante desses números, a empresa optou por reduzir o tamanho físico de sua operação para estancar perdas financeiras — já que teria acumulado prejuízo líquido próximo a R$ 1,1 bilhão apenas no primeiro trimestre deste ano. Fatores macroeconômicos como a persistência de juros básicos elevados no Brasil também pesaram na decisão.
O crédito mais caro desestimula o consumo de bens duráveis (como geladeiras, televisores e smartphones), afetando diretamente o fluxo de caixa de grandes redes varejistas. Procurada pela imprensa econômica para detalhar o cronograma de desligamentos e fechamentos, a assessoria do grupo não emitiu posicionamentos específicos sobre cada município.
Em comunicados anteriores direcionados ao mercado de capitais, a administração da varejista justificou que as medidas de eficiência buscam "a sustentabilidade financeira a longo prazo" e a redução do endividamento por meio da desalavancagem e da revisão de contratos de fornecedores. Com o fim das operações nos dois shoppings bauruenses, os clientes da região que preferem o atendimento presencial devem se dirigir à unidade de rua da Casas Bahia no Centro de Bauru, na rua Primeiro de Agosto, que permanece ativa e operando em horário comercial tradicional.
As opções de compra e assistência através do aplicativo e do site da marca seguem funcionando normalmente.