Em uma nova edição do Feirão Casa Paulista, o programa Casa Paulista disponibilizará 98 Cartas de Crédito Imobiliário (CCIs) para famílias com renda de até três salários mínimos interessadas na aquisição do primeiro imóvel nas cidades de Bauru e Jaú. Do total de cartas de crédito, todas ofertadas a fundo perdido, 70 estarão disponíveis em Bauru, no valor de R$ 11 mil cada, e outras 28 em Jaú, com valor unitário de R$ 10 mil.

O evento ocorre entre esta sexta-feira (14) e domingo (16), das 9h às 17h, na avenida Rodrigues Alves, 13-080, no Centro, em Bauru; e na avenida Doutor Quinzinho, 759, no Jardim Jorge Atalla, em Jaú.

Para participar, é necessário atender aos requisitos do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário, que são possuir renda familiar de até três salários mínimos; não ter imóvel no próprio nome; não possuir financiamento imobiliário ativo; e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional.