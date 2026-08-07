A sexta-feira (7) em Bauru amanheceu com chuva fraca devido à aproximação de uma frente fria, que deve atuar por apenas um dia, sem previsão de novas pancadas para o fim de semana, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Já a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre a possibilidade de ventos fortes (veja abaixo).

Segundo o IPMet, esta sexta-feira terá grande nebulosidade e áreas de chuva, algumas acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento ao longo do dia. Neste sábado (8), a frente fria já se afasta do Estado de São Paulo. Contudo, a propagação de um sistema de baixa pressão entre o Paraná e o sul paulista provocará a formação de chuvas com trovoadas isoladas, mas distantes da região de Bauru, que tem previsão de céu parcialmente nublado e baixa probabilidade de chuva. No domingo (9), Dia dos Pais, Bauru e região não têm previsão de chuva.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo, conforme o JCNET já noticiou, emitiu um alerta para o risco de ventos fortes até sábado (8). Para a região de Bauru, segundo o órgão estadual, estão previstos ventos de moderados a fortes, com velocidades entre 40 km/h e 70 km/h, que podem ser acompanhados de chuvas moderadas.