Bauru recebe, durante o mês de agosto, a programação do Agosto Indígena 2026, iniciativa promovida pela Araci Cultura Indígena – Rede das Artes para valorizar a arte, a cultura e a ancestralidade dos povos originários. O evento contará com oficinas, palestras, rodas de conversa, apresentações culturais, feira de artesanato e shows.
O Agosto Indígena é celebrado em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado em 9 de agosto, e busca ampliar a visibilidade das culturas originárias, fortalecendo o reconhecimento de seus saberes, identidades e direitos ao longo de todo o mês. Reconhecida como Ponto de Cultura e Ponto de Memória, a Araci Cultura Indígena atua na preservação da identidade e dos conhecimentos tradicionais, promovendo a presença dos povos indígenas em espaços urbanos por meio de ações culturais e educativas.
A programação inclui apresentações de danças indígenas, o curso de Letramento Indígena, palestra sobre a história de Bauru e o apagamento da memória indígena, ministrada pelo professor Edson Fernandes, além de rodas de conversa e feira de artesanato. Também serão realizadas diversas oficinas voltadas aos indígenas e ao público em geral. As atividades serão realizadas na sede da Araci Cultura Indígena – Rede das Artes, localizada na rua José Donato Ribeiro, 2-15, Vila Independência, em Bauru, com participação aberta ao público mediante inscrições nas oficinas que possuem número limitado de vagas.
Confira a programação:
12,13 e 14/08 – Letramento indígena com Aly Orellana - Avá-Guarani
Local: Departamento de educação.
Horário: das 14 às 18h00
Local : ARACI Cultura Indigena - fechado
15/08 – Sábado
9h - Abertura Oficial
10h30 - Danças do Kipaé e Siputerenoé da Aldeia Kopenoti
Das 9h às 16h-Feira de artesanato com artesãos da Terra Indígena Araribá
11h- Roda de conversa com lideranças das Aldeias Terra de Araribá e Aldeia
Multiétnica Cacique Tibúrcio Tallihu
Mediação: Silvio Durante Kaingang
Local: Araci Cultura Indígena
Inscrições pelo link na bio do perfil @araci.cultura.indigena
14h - Roda de conversa com Mulheres indígenas
Mediação: Silvio Durante Kaingang
Local: ARACI Cultura Indígena
Inscrições pelo link na bio do perfil @araci.cultura.indigena
16/08- Domingo
Das 9h às 10h30- Oficina de Identidade Terena em Serigrafia
Com Klleberarttes
Inscrições pelo link na bio do perfil @araci.cultura.indigena
15h – Roda conversa comunidade indígena contexto urbano
Inscrições pelo link https://forms.gle/eyRtzF8GSij3xwet9
19h – Show musical -Na panela POP(lá) - Canções fora da prateleira com Josiel Rusmont
Local: ARACI Cultura Indígena
17/08 – Segunda-feira
Oficina de Língua Aruak
Com Mestre Dario Machado da Aldeia Kopenoti
Das 14h às 16h
Local: SCFV Crianças em Ação-CEAC – Jardim Ferraz
18, 25/08 e 01,08,22 e 29/09
Das 19h às 21h30
Ação formativa - História de Bauru e o apagamento da memória indígena
Local: CREFOR – Centro de referência permanente aos profissionais da educação municipal
19/08 – Quarta-feira
Das 9h às 11h
Oficina “O avô de Barro”
Com Irineu Nje’a Terena
Para inscritos da Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã - Divisão de artes visuais
Local: Araci Cultura indígena
Agosto indígena de 12 a 22 de agosto
20/08 – Quinta-feira
Das 9h às 10h30min
Oficina de grafismo
Com Kaluã Luiz Terena
Local: OSC Portas Abertas – Jardim Prudência
22/08 – Sábado
Encerramento
Das 9h às 16h -Feira de artesanato com artesãos da Terra Indígena Araribá
10h30min - Danças indígenas – Aldeia Nimuendaju e Aldeia Tereguá
Das 15h às 16h30min - Palestra A Escutatória-dialogal com o Barro: descolonizando corpos para um reencontro ancestral
Com: Profª. Dra. Sueli do Nascimento
Mediação: Silvio Durante Kaingang
Inscrições pelo link: https://forms.gle/V4a4eLBeh3fiT5PX7
17h – Show de encerramento: A Força dos Povos da Floresta
Com: Comitiva Rono Kenê - Cruzeiro do Sul (Acre)