Bauru recebe, durante o mês de agosto, a programação do Agosto Indígena 2026, iniciativa promovida pela Araci Cultura Indígena – Rede das Artes para valorizar a arte, a cultura e a ancestralidade dos povos originários. O evento contará com oficinas, palestras, rodas de conversa, apresentações culturais, feira de artesanato e shows.

O Agosto Indígena é celebrado em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado em 9 de agosto, e busca ampliar a visibilidade das culturas originárias, fortalecendo o reconhecimento de seus saberes, identidades e direitos ao longo de todo o mês. Reconhecida como Ponto de Cultura e Ponto de Memória, a Araci Cultura Indígena atua na preservação da identidade e dos conhecimentos tradicionais, promovendo a presença dos povos indígenas em espaços urbanos por meio de ações culturais e educativas.

A programação inclui apresentações de danças indígenas, o curso de Letramento Indígena, palestra sobre a história de Bauru e o apagamento da memória indígena, ministrada pelo professor Edson Fernandes, além de rodas de conversa e feira de artesanato. Também serão realizadas diversas oficinas voltadas aos indígenas e ao público em geral. As atividades serão realizadas na sede da Araci Cultura Indígena – Rede das Artes, localizada na rua José Donato Ribeiro, 2-15, Vila Independência, em Bauru, com participação aberta ao público mediante inscrições nas oficinas que possuem número limitado de vagas.