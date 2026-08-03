Bauru e cidades próximas da região devem ter o retorno das chuvas a partir de quinta-feira (6), devido à aproximação de uma nova frente fria no Estado de São Paulo, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). De acordo com o instituto, entre esta segunda (3) e quarta-feira (5), o tempo será de céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva em todas as regiões paulistas, devido à atuação da massa de ar seco, que mantém baixos os índices de umidade do ar.

Na quinta-feira, o dia começa com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva em grande parte de São Paulo. Porém, a formação de áreas de instabilidade em algumas localidades paulistas, devido à aproximação da frente fria, provocará chuvas em pontos isolados. As temperaturas, no entanto, permanecem elevadas.

Já na sexta-feira (7), a condição de tempo muda de forma acentuada, ainda devido à frente fria, com o aumento da nebulosidade e áreas de chuvas isoladas no interior paulista.