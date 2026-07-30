Em comemoração ao Dia Internacional da Amizade, os Rotary Clubs de Bauru e região promovem um evento especial de companheirismo e integração nesta quinta-feira (30), em Bauru. O encontro regional acontece a partir das 19h30, na Pizzaria Mama Mia, no Jardim Estoril, e visa fortalecer os laços comunitários e o impacto das ações rotárias na sociedade. A Pizzaria Mama Mia fica na rua Rubens Pagani, 1-40.

O evento festivo contará com a presença marcante de diversas lideranças da instituição, incluindo Monaliza Marega, a Governadora do Distrito 4510, além de vários outros governadores rotários confirmados. A iniciativa celebra a amizade como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de projetos sociais e o fortalecimento do companheirismo global promovido pelo Rotary.

A celebração será realizada no formato de rodízio de pizzas pelo valor de R$ 65,90 por pessoa, contando ainda com o benefício de "rolha livre" (sem taxa para quem levar o próprio vinho). Com o lema "Amizade hoje. Impacto sempre. Rotary para o mundo", a expectativa da organização é de uma noite histórica para a comunidade rotária regional, consolidando a união dos clubes sob o propósito comum de transformar vidas e construir um mundo melhor.