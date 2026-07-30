Uma rápida ação de um motorista de 25 anos evitou uma possível tragédia na tarde desta quarta-feira (29), no Jardim Aeroporto, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Ao ser abordado por uma mãe desesperada, ele realizou a manobra de desengasgo e conseguiu retirar um brinco de argola que obstruía as vias respiratórias da criança. As informações são do site Acontece Botucatu.

Carlos Eduardo Fermino Barbosa, de 25 anos, conhecido como Kadu Maverick, contou que havia acabado de sair de casa quando foi surpreendido pelo pedido de socorro. Segundo ele, a mulher o abordou na rua afirmando que a filha estava engasgada. Ao perceber a gravidade da situação, Kadu estacionou o veículo imediatamente, desceu e iniciou a manobra de desobstrução das vias aéreas. "Eu estava saindo para assistir a um filme. Quando deixei minha casa, não havia ninguém na rua. De repente, ela me parou dizendo que achava que a criança estava engasgando. Saí do carro e fiz a manobra", relatou.

Durante o procedimento, um brinco de argola, responsável pela obstrução, foi expelido. Logo em seguida, a criança voltou a respirar normalmente e recuperou a coloração da pele, indicando que o fluxo de ar havia sido restabelecido. "Quando ela desengasgou, saiu um brinco de argola. Depois, voltou à coloração normal. Perguntei à mãe se queria que eu as levasse ao hospital ou para a casa de alguém. Foi tudo muito rápido", afirmou.