Neste domingo (2) será realizada a “Corrida e Caminhada Circuito Mundo Verde” com saída às 8h, do Parque Vitória Régia em Bauru. A retirada dos kits será na loja Confiança Nações nesta sexta-feira (31), das 14h às 20h; e no sábado (01), das 10h às 18h. A programação inclui corrida de 5 km e caminhada de 2 km, proporcionando opções tanto para corredores quanto para quem prefere uma atividade mais leve. A organização sugere a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições sociais.

O Circuito Mundo Verde reforça a importância da prática esportiva aliada à responsabilidade social, incentivando hábitos saudáveis e promovendo a solidariedade na comunidade. A corrida é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes, Mundo Verde e Lei de Incentivo ao Esporte. Patrocínio da Rede Confiança Supermercados.

Para a realização do evento o trecho compreendido entre o quarteirão 12 ao 35 da avenida Nações Unidas, em ambos sentidos, serão interditados das 6h às 12h. Os atletas sairão a partir 8h do quarteirão 22, pela via principal da avenida seguindo sentido bairro, retornando na alça de acesso do quarteirão 35 na altura da Porteira do Rio Grande, seguindo sentido centro até a avenida Rodrigues Alves e retornando para o Parque Vitória Régia, sentido Bairro. A via principal da avenida Nações Unidas estará interditada entre os quarteirões 19 ao 35 (Hotel Obeid até a Porteira do Rio Grande), em ambos os sentidos e os motoristas seguirão pela via marginal. Nos demais trechos, haverá compartilhamento de pista com os participantes da corrida.