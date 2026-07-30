A implantação do primeiro dispositivo de "rua acalmada" em Bauru, promovida pela Emdurb no cruzamento da rua Padre Anchieta com a rua Silva Jardim, no Jardim Bela Vista, no início de março deste ano, obteve êxito ao zerar os acidentes que antes eram frequentes nesse trecho. Os dados da Gerência de Planejamento Viário da empresa municipal são muito positivos, o que resultou em mais dois projetos de ruas acalmadas no mesmo bairro. De acordo com o gerente desse setor da Emdurb, Marco Ribeiro, os cruzamentos das ruas Francisco Alves com Olavo Bilac e Primeiro de Maio com Olavo Bilac receberão a novidade. Ambos ficam ao lado da Escola Guedes de Azevedo, onde muitos acidentes de trânsito já foram registrados. A previsão é de que as obras ocorram no início do mês de agosto.

Conforme o JCNET vem noticiando, com base em dados da Emdurb, o local do projeto piloto registrava recorrência de acidentes, o que não aconteceu mais nos últimos quatro meses. Entre as alterações executadas estão o estreitamento das áreas de circulação e o redesenho das esquinas, proporcionando trajetórias mais controladas, maior organização dos movimentos veiculares e melhores condições de segurança no cruzamento. A proposta do projeto piloto foi do vereador Miltinho Sardin (PSD).

O resultado, segundo a Emdurb, demonstra a importância da adoção de soluções de engenharia de tráfego voltadas à redução da velocidade e à prevenção de ocorrências, especialmente em pontos com histórico de conflitos viários. A empresa municipal destaca que a rua acalmada não alterou os sentidos de circulação das vias e que os fluxos originais foram mantidos, sendo realizadas apenas adequações geométricas no cruzamento.