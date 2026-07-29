Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) prenderam, nesta quarta-feira (29), pela segunda vez neste ano, um homem de 21 anos que vendia drogas em uma biqueira no Jardim Ivone, em Bauru, nas proximidades de um local suspeito de receptação de produtos furtados. O suspeito resistiu à abordagem policial e, durante a contenção, ele e um investigador acabaram sofrendo lesões leves.

De acordo com o registro policial, a equipe do SIG realizava diligências no bairro para monitorar o comércio suspeito de receptação quando avistou o homem vendendo porções de entorpecente, que eram retiradas de uma bolsa pendurada em seu peito e entregues aos compradores.

Diante do flagrante, os policiais civis tentaram abordar o suspeito, que fugiu, mas foi acompanhado e detido. Segundo a polícia, ele resistiu à prisão e foi imobilizado com o emprego de força física moderada, situação que resultou em ferimentos leves nele e em um dos investigadores.