Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), região de Botucatu, prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (27), um homem de 32 anos acusado de violência doméstica e de ameaças de morte contra sua companheira, de 18 anos. Segundo a Polícia Civil, as agressões tiveram início durante uma festa no final de semana, quando o suspeito teria agredido a vítima e danificado o seu aparelho celular na presença de testemunhas.

Na manhã desta segunda, a mulher retornou à residência do casal, acompanhada de uma amiga, para retirar seus pertences pessoais, sendo novamente agredida pelo companheiro que, transtornado pela separação, desferiu vários socos, empurrões e puxões de cabelo contra a vítima, além de ameaçá-la de morte com uma faca.

O suspeito também teria arremessado um móvel contra a jovem e jogado ela na direção de uma pia, causando ferimentos em suas costas e rosto. Após conseguir deixar o local, a vítima foi acolhida por policiais civis, que a conduziram ao Pronto-Socorro (PS) para atendimento médico e realização de exame de corpo de delito.