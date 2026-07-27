Arealva - Um homem de 33 anos que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por descumprir medida protetiva de urgência foi preso por policiais civis de Arealva (41 quilômetros de Bauru), com apoio da Polícia Militar (PM), no final da manhã desta segunda-feira (27), em um sítio no Distrito de Jacuba.

De acordo com o registro policial, a ordem de prisão havia sido expedida pela Vara Única da Comarca de Duartina. O procurado foi ouvido pelo delegado Roberto Cabral Medeiros e, após o registro do boletim de ocorrência (BO), permaneceu à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Avaí.