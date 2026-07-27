A Câmara Municipal de Bauru adiou, por duas sessões ordinárias, a votação do Projeto de Lei de autoria da prefeita Suéllen Rosim(PSD), que propõe novas alterações na organização administrativa (organograma) da Prefeitura. O pedido de sobrestamento foi apresentado pelo líder do governo, vereador Sandro Bussola (MDB), e aprovado por unanimidade durante a Sessão Ordinária desta segunda-feira (27).

Ao justificar o adiamento, Sandro Bussola afirmou que o prazo permitirá aos vereadores analisar uma manifestação técnica elaborada pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) - à qual a Câmara Municipal de Bauru é afiliada -, ainda não conhecida por todos os parlamentares, antes da deliberação da matéria.

O vereador Eduardo Borgo (Novo), por sua vez, contestou a justificativa. Segundo ele, o sobrestamento ocorreu porque o projeto não reuniria votos suficientes para aprovação (dois terços - 14 votos) . Antes mesmo de a matéria ser colocada em discussão, o parlamentar retirou três emendas e um requerimento de retirada de pauta que havia protocolado, afirmando que pretendia permitir a apreciação do texto pelo Plenário.