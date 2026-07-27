Jaú - Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jaú (47 quilômetros de Bauru) e da Agência Reguladora do Serviço de Água, Esgoto e Saneamento do Município de Jaú (Saemja) estão no Lago do Silvério, na tarde desta segunda-feira (27), apurando a origem de um descarte irregular de produtos químicos no corpo de água.

Em nota postada em sua página no Facebook, a administração municipal informou que a verificação teve início após uma grande quantidade de espuma, de origem desconhecida, ter sido detectada no lago. A imagem aérea divulgada pelo Executivo impressiona pela dimensão da contaminação.

"Neste primeiro momento foi possível apurar que não se trata de material orgânico, mas sim de algum produto químico sendo descartado de forma irregular na rede", informa. "As causas do problema estão sendo investigadas e os culpados poderão responder por crime ambiental", completa.