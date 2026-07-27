Uma comerciante de 49 anos foi presa em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ), nesta segunda-feira (27), por armazenar irregularmente em sua residência, na Vila Independência, em Bauru, um estoque de fogos de artifício que seriam comercializados em sua loja, na região do Jardim Redentor.

Com base em denúncias de que a proprietária do comércio guardava os artefatos em sua casa, equipes do SIG iniciaram as investigações e solicitaram à Justiça a expedição de mandado de busca para a moradia dela e para a loja.

Na residência da comerciante, os policiais encontraram grande quantidade de fogos de artifício armazenados irregularmente. Já o comércio possuía a documentação necessária para seu regular funcionamento, segundo a Polícia Civil.