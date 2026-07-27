27 de julho de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 397 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 397 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Adimplência – 2 vagas

Administrativo/vendedora – 1 vaga

Ajudante de motorista – 5 vagas

Ajudante de serralheria de alumínio – 1 vaga

Analista de Departamento Pessoal Pleno (Rescisão e Férias) - vaga temporária – 1 vaga

Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativa) – 5 vagas

Aprendiz de fresador – 1 vaga

Assistente de vendas – 1 vaga

Assistente Financeiro – 2 vagas

Assistente Fiscal – 1 vaga

Atendente/assar salgados – 2 vagas

Atendente com experiência em delivery – 1 vaga

Atendente de quiosque – 1 vaga

Atendente de relações comerciais – 1 vaga

Atendente restaurante – 100 vagas

Atendente/vendedor – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar de cozinha (Agudos) – 1 vaga

Auxiliar de cozinha/chapa e fritadeira – 3 vagas

Auxiliar de estoque – 2 vagas

Auxiliar de expedição – 2 vagas

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar de limpeza - vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD) – 1 vaga

Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga

Auxiliar de Produção – 5 vagas

Banco de talentos afirmativo exclusivo para PCD – 1 vaga

Confeiteiro – 2 vagas

Conferente – 5 vagas

Controlador de acesso – 1 vaga

Controlador Júnior (COP) – 1 vaga

CRC Consultor de Relacionamento com o Cliente – 2 vagas

Designer de sobrancelhas – 1 vaga

Designer gráfico – 1 vaga

Desenhista – 1 vaga

Eletricista – 3 vagas

Estoquista – 1 vaga

Gerência – 1 vaga

Governança hotel – 6x1 – 1 vaga

Instalador acessórios automotivos – 1 vaga

Jardineiro – 1 vaga

Lavador de autos – 1 vaga

Líder de Montagem Elétrica – 2 vagas

Mecânico de manutenção industrial/diesel – 1 vaga

Meio oficial – 1 vaga

Motorista entrega e serviços externos – 1 vaga

Motorista entregador – 3 vagas

Negociação - Auxiliar Administrativo – 3 vagas

Operador de fresadora portal – 2 vagas

Operador de teleatendimento e telesserviços – 200 vagas

Operador de telemarketing – 4 vagas

Operadora de lanchonete (caixa) – 2 vagas

Operador (a) de caixa – farmácia – 1 vaga

Projetista/desenhista – 1 vaga

Recepcionista - hotel 12h x 36h – 2 vagas

Serviços gerais – 1 vaga

Supervisor Jurídico – 2 vagas

Técnico de telecomunicação – 2 vagasTécnico em automação – 1 vaga

Vendedor interno com experiência em e-commerce – 1 vaga

Vendedora interna – 1 vaga

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