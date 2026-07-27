A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 397 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Adimplência – 2 vagas
Administrativo/vendedora – 1 vaga
Ajudante de motorista – 5 vagas
Ajudante de serralheria de alumínio – 1 vaga
Analista de Departamento Pessoal Pleno (Rescisão e Férias) - vaga temporária – 1 vaga
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativa) – 5 vagas
Aprendiz de fresador – 1 vaga
Assistente de vendas – 1 vaga
Assistente Financeiro – 2 vagas
Assistente Fiscal – 1 vaga
Atendente/assar salgados – 2 vagas
Atendente com experiência em delivery – 1 vaga
Atendente de quiosque – 1 vaga
Atendente de relações comerciais – 1 vaga
Atendente restaurante – 100 vagas
Atendente/vendedor – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de cozinha (Agudos) – 1 vaga
Auxiliar de cozinha/chapa e fritadeira – 3 vagas
Auxiliar de estoque – 2 vagas
Auxiliar de expedição – 2 vagas
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar de limpeza - vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD) – 1 vaga
Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 5 vagas
Banco de talentos afirmativo exclusivo para PCD – 1 vaga
Confeiteiro – 2 vagas
Conferente – 5 vagas
Controlador de acesso – 1 vaga
Controlador Júnior (COP) – 1 vaga
CRC Consultor de Relacionamento com o Cliente – 2 vagas
Designer de sobrancelhas – 1 vaga
Designer gráfico – 1 vaga
Desenhista – 1 vaga
Eletricista – 3 vagas
Estoquista – 1 vaga
Gerência – 1 vaga
Governança hotel – 6x1 – 1 vaga
Instalador acessórios automotivos – 1 vaga
Jardineiro – 1 vaga
Lavador de autos – 1 vaga
Líder de Montagem Elétrica – 2 vagas
Mecânico de manutenção industrial/diesel – 1 vaga
Meio oficial – 1 vaga
Motorista entrega e serviços externos – 1 vaga
Motorista entregador – 3 vagas
Negociação - Auxiliar Administrativo – 3 vagas
Operador de fresadora portal – 2 vagas
Operador de teleatendimento e telesserviços – 200 vagas
Operador de telemarketing – 4 vagas
Operadora de lanchonete (caixa) – 2 vagas
Operador (a) de caixa – farmácia – 1 vaga
Projetista/desenhista – 1 vaga
Recepcionista - hotel 12h x 36h – 2 vagas
Serviços gerais – 1 vaga
Supervisor Jurídico – 2 vagas
Técnico de telecomunicação – 2 vagasTécnico em automação – 1 vaga
Vendedor interno com experiência em e-commerce – 1 vaga
Vendedora interna – 1 vaga