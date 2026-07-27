Uma perseguição policial pelas ruas de Bauru terminou com a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas na noite deste domingo (26). Após desobedecer à ordem de parada e fugir em alta velocidade, o condutor de um VW Virtus abandonou o veículo e escapou por uma área de mata. Durante a abordagem aos demais ocupantes, a Polícia Militar apreendeu 205 porções de maconha prontas para a venda, além de R$ 410 em dinheiro.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h57, durante patrulhamento da Polícia Militar nas proximidades do Terminal Rodoviário de Bauru. Segundo a corporação, os policiais avistaram um VW Virtus prata ocupado por quatro pessoas. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista parou bruscamente, fechou os vidros e acelerou em alta velocidade e desobedeceu à ordem de parada. Teve início um acompanhamento policial por diversas ruas da cidade. Conforme a PM, durante a fuga o motorista avançou sinais vermelhos, trafegou na contramão, realizou arrancadas bruscas e outras manobras perigosas, colocando em risco motoristas, pedestres e a equipe policial. Diante da situação, outras viaturas foram acionadas para realizar um cerco.

Na rua Carlos Aloia, na Quinta da Bela Olinda, o motorista abandonou o carro ainda em movimento e fugiu a pé em direção a uma área de mata. Apesar das buscas, ele não foi localizado. Os policiais abordaram os três passageiros que permaneceram no veículo. Com um dos suspeitos foi encontrada uma pochete contendo 78 porções de maconha, totalizando cerca de 100 gramas, todas embaladas individualmente para comercialização, além de R$ 410 em dinheiro.