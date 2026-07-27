O proprietário da casa que desabou na noite do último sábado (25), no Jardim Europa, em decorrência das obras do Residencial Vila do Cerrado, Eduardo Monson, relatou o drama vivido por ele e pela esposa ao programa 360°, nesta segunda-feira (27).

O casal havia acabado de chegar em casa quando percebeu o aumento das trincas que vinham surgindo desde o dia 22. "Eu me deparei com uma rachadura muito grande e já estava mandando vídeos para o engenheiro, mostrando que estava crescendo. Fui fazer uma limpeza geral na casa e começou a queda. Caiu tudo em quatro etapas. Não durou mais que seis minutos", contou.

A cozinha, a sala de jantar e a área de serviço desabaram. "A nossa vida, as nossas lembranças de casamento, de bodas e de amigos, está tudo enterrado ali. E não é só o fato de ter caído, é o fato de a gente não conseguir resgatar", lamentou Monson.