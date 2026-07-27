O proprietário da casa que desabou na noite do último sábado (25), no Jardim Europa, em decorrência das obras do Residencial Vila do Cerrado, Eduardo Monson, relatou o drama vivido por ele e pela esposa ao programa 360°, nesta segunda-feira (27).
O casal havia acabado de chegar em casa quando percebeu o aumento das trincas que vinham surgindo desde o dia 22. "Eu me deparei com uma rachadura muito grande e já estava mandando vídeos para o engenheiro, mostrando que estava crescendo. Fui fazer uma limpeza geral na casa e começou a queda. Caiu tudo em quatro etapas. Não durou mais que seis minutos", contou.
A cozinha, a sala de jantar e a área de serviço desabaram. "A nossa vida, as nossas lembranças de casamento, de bodas e de amigos, está tudo enterrado ali. E não é só o fato de ter caído, é o fato de a gente não conseguir resgatar", lamentou Monson.
Em meio à desolação, o morador afirma ter encontrado "anjos" que o ajudaram no momento mais difícil. "Tivemos muitos anjos nos ajudando: Defesa Civil, secretarias municipais, mas eu tenho que agradecer muito à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. Eu não queria sair da casa, e o tenente Belico disse: 'Ô Du, pega a coisa mais importante e leva embora'. Então eu peguei minha esposa e fui", revelou visivelmente emocionado.
De acordo com Monson, na manhã desta segunda-feira (27), a Prefeitura e a Maré Construtora entraram em contato e informaram que a reconstrução da residência deverá ocorrer em um prazo de 90 a 120 dias. Até lá uma casa será alugada para a família e custeada pela Prefeitura e Construtora.
Veja o vídeo e as fotos do desabamento em:
https://sampi.net.br/bauru/noticias/2994313/bauru-e-regiao/2026/07/veja-video-e-fotos-impressionantes-da-casa-que-desabou-em-bauru